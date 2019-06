Ha partecipato a tre Festival di Sanremo e composto canzoni anche per voci come quelle di Morandi, Mina, Leali, Mietta, Sirya, Meneguzzi, Massimo Ranieri, Raffaella Carrà e Marco Mengoni.



Sono queste le credenziali del cantautore lombardo Gatto Panceri che sarà l’ospite d’onore della serata finale del concorso per voci emergenti CantaCles in programma il 16 agosto a Cles. Il nome di Gatto Panceri, che a Cles sarà accompagnato anche da Charlotte, figlia di Marco Ferradini, s’impone nel mondo della musica leggera nel 1992 in due situazioni diverse: la partecipazione al festival di Sanremo nella «Sezione Giovani» col brano «L’amore va oltre» (con il quale vince il premio della critica) e l’inizio della sua carriera d’autore grazie al brano «Canterò per te» interpretata nientemeno che da Mina.

Da quel momento si sono susseguiti successi e riconoscimenti sia come cantante e sia come autore: i primi a credere in lui sono stati il discografico Bruno Tibaldi, il manager Michele Torpedine e l’etichetta Universal Music italia.



Nella sua carriera, Gatto ha pubblicato undici album come interprete l’ultimo dei quali, uscito lo scorso anno, ha le forme di «Pelle d’oca e lividi». Fra le canzoni più note del suo repertorio da ricordare anche «Mia», «L’amore va oltre», «Abita in te», «È solo musica » accanto a «Io sto bene dove sto», «Una settimana e un giorno», «Di te» e «Le tue mani».



Ha firmato anche molti testi e musiche in qualità d’autore, brani importanti come «Vivo per lei» (32 milioni di copie vendute nel mondo) destinata alla voce di Andrea Bocelli e come «C’è da fare» e altri otto brani cantati nel tempo da una delle voci più importanti della canzone in rosa come quella di Giorgia.



Oltre alle tre occasioni in cui ha calcato il palco dell’Ariston a Sanremo, Gatto ha partecipato altre sette volte al Festival in qualità di autore di brani in gara per la manifestazione principe della musica leggera italiana.



È considerato quindi una delle penne più prestigiose del panorama musicale e vanta anche una carriera live ricca di numerosi concerti non solo in Italia ma anche all’estero: è famoso in Giappone, Canada, Svizzera e Messico, nazioni in cui molte delle sue canzoni sono state tradotte e cantate in varie lingue. Panceri nel 2015 è diventato anche editore fondando la sua «Vivo per lei Edizioni» con cui si prefigge di aiutare giovani artisti, soprattutto autori talentuosi, ad emergere.