Oggi 25 giugno dopo il rinvio per motivi di salute del 14 giugno scorso, è previsto lo sfratto di Morgan, all'anagrafe Marco Castoldi, dalla sua casa di Monza, in esecuzione del pignoramento deciso dal Tribunale di Monza a fine 2017.

"Per me rappresenta un grande dolore che si aggiunge ad una vita complessa e tragica che trova un senso nella creatività ma è innegabilmente piena di ferite" ha scritto Morgan alla persona che dovrà entrare nella sua casa in una conversazione whatsapp che è stata resa nota dal suo ufficio stampa. "Io devo elaborare questa nuova sofferenza come si elabora un lutto, con forza e statura morale", dice Morgan.

La mamma di Morgan, sempre in una conversazione whatsapp resa pubblica, lo consola "so che la cosa per te ha tanti ricordi ma uno giovane come te ha anche bisogno di cose nuove. Confido in una tua maturità. Sorridi il lavoro ti va bene, hai tanta gente che ti vuole bene, sei un musicista".