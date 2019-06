Ha una durata di quasi 5 minuti il nuovo, ambizioso e azzeccatissimo, videoclip dei Bastard Sons of Dioniso legato al brano “Il falegname”.

Girato dal videomaker trentino Matteo Scotton il video ha un’ambientazione ironicamente bellica con un manipolo di soldati impegnati ad anestetizzare con la forza dell’amore con tanto di cuoricini l’insensatezza della guerra.

Le immagini sono state girate fra il Forte di Mezzo di Mattarello e nella zona delle trincee del Nagià Grom che porta in Valle di Gresta in un brano riproposto in una versione imprezisita da una featuring di prestigio come quella di Davide Autelitano, in arte Divi, cantante e bassista dei Ministri, una delle rock band al top in Italia.

Nel testo de “Il falegname” Michele Vicentini, Jacopo Broseghini e Federico Sassudelli hanno racchiuso una critica al mondo dei social e ad una dimensione dei rapporti umani troppo virtuale. A questo proposito guardando con attenzione il videoclip nel suo passaggio finale si nota che Divi dei Ministri indossa una felpa con la scritta “Siesta” che pare rimandare ad una delle tante magliette e felpe che ama tanto indossare l’attuale Ministro degli Interni Matteo Salvini. Ma forse la nostra è solo un’interpretazione troppo maliziosa.