Sono Atop The Hill, Omicron Santa Fe, Davide Prezzo, Ros Solo e Beavers From Mars i protagonisti della finale regionale del concorso Arezzo Wave 2019.

Oggi, 1° giugno, alle 19 al White Cafè di Pergine, ogni gruppo avrà venticinque minuti per suonare il proprio repertorio di canzoni originali.

I vincitori delle selezioni del Trentino Alto Adige rappresenteranno la nostra regione sul palco del festival toscano.

Esponenti della scena musicale del capoluogo i Beavers From Mars proporranno il loro rock trasversale suonato da Giacomo Turra, Francesco Weber, Daniel Kasal, Mario Pizzini e Giacomo Meroni. Nel 2017 la band ha pubblicato l' Ep «Landing on Planet Earth» seguito, nel novembre scorso, dal singolo «Rattlesnakes» che anticipa il nuovo cd.

Giocano in casa invece i Ros Solo , formazione della Valsugana creata da Alvise Osti che guarda ad un pop rock di matrice cantautoriale. Il loro primo singolo «Coraggio», accompagnato da un videoclip, mette in evidenza una band attenta a testi che trattano di relazioni umane, introspezione e rapporti sociali targati terzo millennio. Accanto ad Alvise Osti, chitarra e voce, Jacopo Roccabruna al basso e Gabriele Fontanari alla batteria. Da Trento provengono gli Omicron Santa Fe , gruppo che si lega alle radici in levare del reggae ma nello stesso tempo sa guardare altrove in canzoni dall'avvolgente morbidezza jazz e trip hop. Nel loro palmarès la vittoria nell'ultima edizione del concorso «Suoni Universitari». Hanno una piacevole forma indie rock le canzoni degli Atop the Hill , di Bolzano, guidati dal carismatico vocalist Daniel Ruocco. Dopo un Ep, «Not a Care in the World», con brani in inglese il gruppo sta puntando su canzoni in italiano, come nel caso di «Questa moda», strizzando l'occhio agli ultimi lavori di I Cani, Wombats e Willie Peyote.

Il cantautore e chitarrista roveretano Davide Prezzo porterà sul palco le suggestioni delle sue ballate che profumano di Mediterraneo e di una poetica evocativa, impegnata ed ironica insieme.