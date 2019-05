Teatro San Marco di Trento affollato, applausi ed entusiasmo alle stelle ieri sera per la presentazione di "Bionda e disperata", il nuovo disco di Emanuele Lapiana, in arte N.A.N.O. Un live aperto a sorpresa dalle sonorità electro-Bollywood di Noirêve (ha collaborato al disco con alcune produzioni) seguita sul palco da Lapiana, synth, chitarre e voce, con una nuova formazione giovane e pronta a seguirlo sui sentieri dei suoni elettronici, allontanandosi dalla diomensione più rock dei lavori precedenti. Con lui sul palco Davide Tamanini, l'uomo che sorregge il tappeto sonoro e ammaestra basi ed effetti con synth, basso e loops, la stratosferica Adele Pardi al violoncello, piano e soprattutto una bellissima voce e Matteo Dallapè alle batterie acustiche ed elettroniche, davvero efficace e preciso in ogni angolo del concerto.

"In questo concerto - ci ha spiegato Emanuele - presentiamo per la prima volta tutto il disco "Bionda e disperata", con l'aggiunta alcuni brani dai lavori precedenti: "Mondo Madre" e "I racconti dell'amore malvagio". Non sono mancate alcune canzoni pescate dal repertorio dei C.O.D. rilette però in una nuova chiave più elettronica". Intanto a pochi giorni dall'uscita "Bionda e disperata", prodotto da Fiabamusic e Soviet Studio, sta ricevendo ottime recensioni mentre il primo singolo "Cop" continua a macinare views ed ascolti sulle piattaforme digitali.

Un altro estratto dal cd, la caraibica "Ma" (richiestissimo al concerto e suonato anche come bis), è stato inserito in una playlist internazionale ed ufficiale di Spotify, "Onda Tropical Nuevos Sabores", con oltre 186.000 followers. "Bionda e Disperata" è un lavoro che si presenta senza la pretesa di essere applaudito: puro, crudo, così come lo stato d'animo che lo accompagna. Una scelta, un'intenzione precisa, il rifiuto della musica come accessorio, come sottofondo. L'utilizzo del field recording lungo tutti i brani del cd ne sottolinea il carattere intimo e chiede la nostra attenzione: "Come la fotografia - sottolinea Lapiana - di una folla danzante, immortala dettagli che sfuggono ad una prima occhiata e ascolto".

Alla fine della serata, sul palco con Lapiana i moltissimi musicisti che hanno lavorato al disco, una ventina di persone fra cui alcune delle personalità più interessanti del panorama musicale trentino. Se Lapiana è il coach, in questo disco c'è davvero una "Nazionale trentina musicisti", ed il risultato è da Coppa del Mondo.

IL VIDEOSERVIZIO DAL TEATRO SAN MARCO