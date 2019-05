Sabato 25 maggio, l'Associazione musicale Aurona porta in scena, alle ore 20.30 al Teatro di Villazzano, l'opera originale di Pietro Mascagni Cavalleria Rusticana con il coro Lirico G. Verdi di Bolzano, EstroLirica, l'Orchestra Aurona diretta da Claudio Vadagnini e con Pinuccia Mangano, Elena Serra, Victoria Burneo Sanchez, Walter Franceschini, Nester Martorell Perez. Maestro collaboratore è Luca Schinai, la regia dello spettacolo è di Mirko Corradini.

Sabato si concluderà ufficialmente la stagione del Teatro di Villazzano e per l'occasione è stata scelta un'opera lirica, la seconda in questa stagione. L'associazione musicale Aurona, che gestisce la stagione lirica del teatro del sobborgo cittadino, propone la messa in opera della Cavalleria Rusticana dopo la Madama Butterfly andata in scena in ottobre.

Quest'opera è una pietra miliare del repertorio lirico italiano. Un titolo che ha aperto nuovi orizzonti espressivi, con la musica indimenticabile di Pietro Mascagni, su tutto l'intermezzo orchestrale, il brindisi e i cori. Il libretto è di Giovanni Targioni-Tozzetti e Guido Menasci ed è tratto dalla novella omonima di Giovanni Verga. La forte vicenda dipinta nell'opera ci porta nel mondo siciliano ottocentesco, dove le passioni, l'amore e la gelosia su tutte, vengono portate alle estreme conseguenze.

L'opera costituisce quindi una degna chiusura di stagione prima di lasciare spazio ai saggi di scuole di teatro (Estro ? scuola di Teatro e Cinema) e danza e soprattutto prima della pausa estiva. Prima dell'opera, alle ore 18, l'organizzazione del Teatro di Villazzano offrirà ai presenti un aperitivo di chiusura della stagione 2018/19 durante il quale verrà presentata la stagione di prosa comica 2019/20, svelando quindi date, titoli e artisti che si alterneranno in quella che è la stagione più seguita del teatro di Villazzano, e aprendo la campagna abbonamenti.