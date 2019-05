C’era anche una bambina trentina, Giulia Pedrotti, 12 anni, sul prestigioso palco del Festival Show Casting 2019, che nei giorni scorsi a Caorle ha selezionato i dodici nuovi talenti, ai quali spetterà l’onore di condividere il palco della prestigiosa kermesse itinerante, organizzata da Radio Birikina e Radio Bella & Monella, con i big della musica.

Giulia Pedrotti al Festival Show Casting 2019 Video of Giulia Pedrotti al Festival Show Casting 2019

Da gennaio ad oggi, sono state trenta le tappe delle audizioni di Festival Show Casting 2019 su tutto il territorio italiano, da Milano a Palermo, da Gorizia a Bologna, da Roma all’Isola d’Elba, passando per Teramo, Taranto, Pisa, Padova e tante altre città, alla ricerca dei migliori talenti.



I giovani si sono esibiti davanti a una giuria composta da Mario Luzzato Fegiz, decano dei critici musicali italiani; Marco Masini, trent’anni di carriera e album venduti in tutto il mondo; Omar Pedrini, cantautore e docente dell’Università Cattolica di Milano, ex-leader dei Timoria; Rossana Casale, cantante, insegnante universitaria e vocal coach che ha collaborato con Riccardo Cocciante, Mina e Vasco Rossi; Fausto Cogliati, produttore che ha lavorato con artisti come Raphael Gualazzi, Rocco Hunt, Francesca Michielin, J-Ax, Fedez, i Club Dogo e gli Articolo 31, e Mauro Paoluzzi, compositore, arrangiatore, produttore discografico, batterista e chitarrista che ha collaborato con Antonello Venditti, Mango, Gianna Nannini e i Bluvertigo.