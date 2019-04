Ufficialmente è il bar-ristorante del Circol oTennis Trento. Ma il locale di piazza Venezia - «il Circolino» - è da tempo un punto di ritrovo dei giovanissimi della città e non solo. Ottima programmazione musicale, negli anni scorsi rassegne di jazze party a tema, il Circolino si è fatto una fama: a pranzo ristorante per la pausa di impiegati cittadini, la sera locale cult a due passi dal centro.

Quello di venerdì prossimo, però, è un party che «alza il livello». Intanto per la premessa: «Dopo l’ennesima restrizione, che ha distrutto la movida di Trento, nel 2019 l’intera città di Neo Trento è preda del caos: in questa città numerose bande di giovani univeristari si alleano tra gli aggrovigliati palazzi metropolitani in sbronze e feste spesso finite troppo presto. La soluzione sarà TRE8UNO22?»

Il nome della serata è infatti questo (alludendo al codice postale 38122: la premessa - come scrivono gli organizzatori - è «good for health - bad for education», ovvero «buono per la salute, dannoso all’educazione». Con orario dalle 21 alle 2 di notte.

Gli organizzatori? «Collettivo di ragazzi che ha come obiettivo quello di coinvolgere più artisti e persone possibili. Il collettivo si impegna settimanalmente a proporre eventi di base a Trento. Gli eventi coinvolgono differenti generi musicali e artistici».

Alla consolle dj scatenati: si parte alle 21 con la vinyl selection by youngGano (da Verona); alle 22.30 Leocingo & Rosachiavi; a mezzanotte ai piatti Anestetico b2b EasyB (da Verona).

Chi sono? Scrivono gli organizzatori: «Carlo Chiusi aka Rosachiavi Inizia il suo percorso in Romagna ma spinto dalla sua intraprendenza e passione per tutto ciò che riguarda le arti, è in continuo movimento. Artista poliedrico a tante passioni trova tempo per dedicarsi anche alla musica. Sviluppa negli anni skills non indifferenti nell’hip hop e nel RnB fino ad arrivare alla Trap, nella sua essenza più pura.

Rimanere costantemente aggiornati sulla scena è difficile ma con Carlo puoi permetterti di non esserlo, ci pensa lui a farti un recap».

Poi c’è «Mario in arte Anestetico si pone alla musica con estro e vivacità. Assetato di sonorità che vanno dall’Acid alla Techno/House più spinta e sperimentale, porta il pubblico in uno stato di moto fra il ballo e il movimento tribale».

L’invito finale: «Con l’arrivo della bella stagione vi invitiamo a venire in orario agli eventi e faremo spesso delle riprese live. Alziamo sto livello.

Con il @Circolino abbiamo pattuito dei prezzi ridotti con un’ulteriore sconto dalle 9.30 alle 10.30».