Non è facile associare una “location” come un’area di servizio autostradale, dove le persone passano per lo più pochi minuti per mangiare in fretta qualcosa, o bere un caffè, senza badare troppo a dove sono, o a cosa fanno gli altri, e la musica classica.



È quello che hanno fatto i fiati dell’Orchestra Haydn, che hanno improvvisato un concerto tra il bancone del bar e le merci esposte.



«Portare l’arte in luoghi ad essa abitualmente estranei, rimuovere la distanza tra l’artista e il pubblico, avvicinare il bello all’ordinario eliminando i filtri rappresentati dal palco, o dal sipario»: è questa l’idea dell’Orchestra Haydn cui Autostrada del Brennero ha voluto contribuire a dare attuazione.



Si tratta di due enti tra loro assai diversi, spiega una nota, ma che hanno qualcosa in comune. «Entrambi sono espressione del territorio ed entrambi, quest’anno, compiono sessant’anni. È stato questo lo spunto dal quale è partita l’originale collaborazione tra una delle istituzioni culturali più prestigiose della regione Trentino Alto Adige/Südtirol e la Società autostradale che collega i territori che vanno da Bolzano a Modena».



I flash mob di oggi si sono svolti nelle aree di servizio di Laimburg est e Paganella ovest. E non saranno gli ultimi...