Proseguono gli appuntamenti della stagione "I martedì del conservatorio - People and Music", nell’aula magna del Conservatorio di Musica “Bonporti” di Trento. La stagione prosegue sull’onda del successo dei primi tre concerti, assiduamente frequentati da un pubblico interessato e partecipe: un pubblico “delle grandi occasioni” che nei tre appuntamenti ha fatto registrare il tutto esaurito nell’aula magna di via San Giovanni Bosco n. 4.



Il quarto appuntamento in programma avrà luogo, sempre nell’aula magna, oggi alle ore 20. Il concerto verrà aperto dal Coro da Camera del Conservatorio, diretto da alcuni studenti della classe di Direzione di coro. Particolarità di questa prima parte sarà il programma, intitolato “People”, volto a mettere in luce come alcuni compositori dall’antichità sino ai nostri tempi abbiano inteso descrivere caratteri e fisionomie personali attraverso composizioni per coro a cappella.



La seconda parte del concerto, dedicata invece alla musica strumentale, proporrà musiche di Paganini, Vanhal, Liszt, Lalo, Medtner, Bortkevic, Bozza e Colombo. Gli studenti protagonisti della serata odierna sono Sergio Mutalipassi, Sara de Cristofaro, Maria Ciavarella, Fiorella Monsorno, Michele Weiss, Stefano Siciliano, Clara Lanzinger, Emilio Colpi, Michael Strom, Virginia Benini, Zsuzsanna Czinki, Lorenzo Calovi, Jacopo Bertoncello, Gioele Andreolli, Filippo Pelucchi, Francesco Negri ed Enrico Rizzo.