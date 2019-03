Ci sono ancora due settimane di tempo, anche per i musicisti della nostra regione, per iscriversi ad Arezzo Wave Contest, tra i più importanti concorsi per musicisti emergenti.



Come annunciato sul sito del concorso www.arezzowave.com, la data di scadenza è stata prorogata al 30 marzo per permettere ad altri musicisti di aderire alla sfida nazionale fra band e artisti solisti. Per quanto riguarda il Trentino Alto Adige ricordiamo che le selezioni si svolgeranno al White Cafè di Pergine fra aprile e maggio. Le venti migliori formazioni, una per regione, saranno valutate dalla speciale giuria di qualità con Giuliano Sangiorgi dei Negramaro, Francesco Moneti dei Modena City Ramblers, Petra Magoni, Dj Ralf e molti altri ed avranno l’opportunità di esibirsi su palchi più prestigiosi della penisola: dal «Concertone» del Primo Maggio alla rassegna «Collisioni» che ha già annunciato big come Ed Sheraan, Liam Gallagher ed Eddie Vedder. Novità di questa edizione è proprio la collaborazione con la storica kermesse del Primo Maggio, che ospiterà, nel 2020, i vincitori del contest sul palco di piazza San Giovanni a Roma, in diretta sulla Rai.



Un circuito che si snoda lungo tutta la penisola culminando a novembre 2019 in Sud Wave, il grande showcase festival che, tra concerti e panel, permetterà alle band di esibirsi di fronte ad un pubblico specializzato di giornalisti e manager internazionali.



Le fasi regionali, alla fine delle quali verranno proclamate le venti migliori band prevedono tre categorie in gara: Arezzo Wave Band, Arezzo Wave Music School, per artisti singoli o per gruppi composti da musicisti tutti under 35 di cui almeno uno iscritto ad una scuola superiore e Arezzo Wave Ius Soli, per artisti singoli o per gruppi con almeno un musicista di seconda generazione..