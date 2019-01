Dopo il grande successo al box office, arriva in sala anche in Italia il 22 e il 23 gennaio «Bohemian Rapsody Sing Along Version».

Per la prima volta in Italia, gli spettatori avranno l'opportunità di condividere - insieme in sala - un'esperienza esclusiva, con la musica come unico comune denominatore: un nuovo modo per vivere il cinema in compagnia. Il pubblico italiano avrà infatti l'opportunità di vedere, o rivedere, l'ormai iconico film sulla vita di Freddie Mercury in versione karaoke, per cantare con tutti gli altri spettatori le popolari canzoni della band Queen, mentre sul grande schermo scorrono i testi dei brani più famosi (We Will Rock You, We Are the Champions, Another One Bites the Dust, Crazy Little Thing Called Love e Bohemian Rhapsody).

Tutti pronti, quinbdi, a studiare bene i testi. E comunque sotto le immagini ci saranno le parole che scorrono.