Il «trap boy» Gionata Boschetti, in arte Sfera Ebbasta, «risulta indagato dalla Procura di Pescara per istigazione all'uso di sostanze stupefacenti. Il fascicolo a suo carico è stato aperto a seguito dell'esposto presentato da due senatori di Forza Italia, Lucio Malan e Massimo Mallegni» che hanno individuato anche la procura di Pescara come destinatario in quanto il capoluogo adriatico è stato tappa del tour del cantante. A darne notizia è un articolo sull'edizione in edicola oggi de «il Centro quotidiano dell'Abruzzo».



Nell'articolo viene ricordato che il nome dell'artista è «anche tristemente legato» alla tragedia della discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo (Ancona), «dove la notte tra il 7 e l'8 dicembre scorsi persero la vita 6 persone, cinque giovanissimi tra i 14 e i 16 anni, e una madre che accompagnava la figlia». Il cantante non era a Corinaldo, e non c'è mai stato, per la cronaca.

Il 12 luglio scorso Sfera Ebbasta, si ricostruisce nell' articolo, ha tenuto un concerto nell'ex Cofa a Pescara, nell'ambito del Terrasound Festival che, secondo gli amministratori pescaresi che hanno voluto il giovane trapper, era gremito di fan in delirio. E proprio per accertare queste circostanze la procura ha dato incarico di svolgere specifiche indagini alla polizia giudiziaria. I due senatori, riferisce ancora 'il Centro', sostengono che, oltre a «frequenti oscenità», i testi delle canzoni di Sfera Ebbasta «si riferiscono pressoché tutti all'uso di droghe e spesso al loro spaccio, senza ma accennare alle negatività di tali pratiche, anzi prospettando tale stile di vita come simbolo di successo».



L'inchiesta a questo punto è un atto dovuto per il magistrato. «Al termine della fase istruttoria, che il procuratore Massimiliano Serpi ha voluto comunque disporre - si legge ancora nell'articolo de 'il Centro' - senza valutare l'eventuale possibilità di spostare magari la competenza alla procura corrispondente alla prima città in cui il cantante si è esibito, è possibile che il magistrato che conduce l'inchiesta decida di ascoltare lo stesso Gionata Boschetti». Che sarebbe il minimo, prima di procedere. A meno che il giudice non voglia chiedere di archiviare immediatamente la denuncia non ravvisando alcuna notizia di reato.