Malika Ayane raddoppia con il suo "Domino Tour" ma in una veste decisamente più rock. Alla data della cantante già annunciata per domenica 3 febbraio all'Auditorium S. Chiara di Trento, con oltre seicento biglietti già staccanti in prevendita, si aggiunge infatti quella di sabato 2 febbraio allo Smari Lab di Rovereto. In questo live Malika Ayane presenterà i suoi brani in una versione più ruvida ed essenziale rispetto al tour teatrale, che appunto approderà la sera successiva a Trento. Un'anima duplice per un tour, prodotto da Massimo Levantini per 1Day, caratterizzato dall'inconfondibile tratto artistico di Malika che, dopo il successo delle performance ambientate tra teatri e club nel 2018, tornerà live con nuove date a partire da gennaio. Come l'album "Domino" , quinto disco dell'artista uscito il 21 settembre su etichetta Sugar, ha preso forma come ideale proseguio del cd precedente "Naif", anche il Domino Tour è ripartito da un esperimento già iniziato nel Naif Tour e nel Naif Club Tour .

Nelle due serate a Rovereto e Trento la cantautrice presenterà gli stessi brani in modi completamente differenti mescolando elementi di arrangiamento e andando verso strade apparentemente diversissime eppure fatte della stessa anima. I concerti nei teatri sono caratterizzati da suoni morbidi e pieni, con una ricerca di sonorità finalizzata ad avvicinare i brani di repertorio a quelli inediti. Gli stessi brani eseguiti nei club sono invece ridotti allo scheletro, con una concezione più ruvida ed essenziale: sul palco, in questa versione, Malika Ayane suona keytar e synth ed è accompagnata da Jacopo Bertacco alla chitarra e Nico Lippolis alla batteria. Per il concerto allo Smart Lab biglietti già disponibili ad un costo di euro 25+ddp sui circuiti Ticketone e Primiallaprima mentre avrà un prezzo ridotto di euro 15 + ddp per chi ha già acquistato il biglietto del concerto di Trento che dovrà essere presentato la sera dello show in cassa allo Smart Lab.