Viene lanciato domani, venerdì 11 gennaio “Luci d’America” il nuovo singolo di Ligabue.

Si tratta del primo singolo, prodotto da Federico Nardelli, estratto dal dodicesimo disco d’inediti di Ligabue in uscita a marzo (Zoo Aperto/F&P Music Hub/Warner Music).

Lunedì 14 gennaio il video del brano, girato in California, sarà disponibile online. In estate il rocker emiliano sarà poi in concerto nei principali stadi d’Italia.