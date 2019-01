Dopo il live (purtroppo limitato dalla pioggia) della scorsa estate al Matrix il chitarrista americano LeBurn Maddox torna a Trento con il concerto di giovedì 10, alle 20.30, al nuovo Bar Chistè nell’evento organizzato da Giuseppe Marchi e realizzato anche grazie alla collaborazione con lo staff del Porteghet.

LeBurn Maddox suonerà la sua chitarra al fianco del bassista Roberto Zecchinelli e del batterista Jacopo Coretti con un repertorio che spazia fra soul, funk e blues senza rinunciare a qualche puntatina nel mondo del reggae.

La chitarra di LeBurn Maddox affonda le sue radici mel decennio degli anni '70 uno dei più fertili e creativi per la musica rock. In qualità di componente dei Jbc, Leburn ha condiviso i palchi con artisti di fama mondiale come Chaka Khan, Patti La Belle, Lionel Ritchie, Kool & the Gang, Chic, KC & The Sunshine Band e Larry Graham & Graham Central Station senza dimenticare John Lee Hooker.

Oltre agli Stati Uniti Maddox si è fatta notare anche nel Regno Unito al fianco di nomi come quelli di Blondie e Chaka Khan.