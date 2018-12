Il mondo della musica tedesca ha una nuova hit: si intitola «Cordula Grün», ovvero «Cordula verde» ed è la canzone che ha sbancato le classifiche estive. Per il cantante austriaco Johannes Sumpich - in arte Josh - la consacrazione è arrivata all'Oktoberfest dove si è esibito davanti ai fan in delirio, mentre Cordula è stata la canzone ufficiale per tutta la settimana della kermesse.

Dopo la sopresa della vittoria dell'Eurofestival da parte di Conhita Wurst, la musica austriaca (Josh è viennese) ci offre un altro esempio di spiazzante semplicità e intelligenza, perché protagonista della canzone è un manichino, una donna finta, tutta verde dalla testa ai piedi. «Lei è complicata, le piace la poesia e la disco music». Ma l'amore scocca inesorabile: «Ti ho vista ballare, ti ho vista ballare... voglio rivederti» è il ritornello che ti si stampa in testa e non ti molla più.

La canzone funziona così bene che ha già collezionato innumerevoli cover: c'è la versione disco, quella techno, ma anche l'umpa umpa per banda bavarese. Ve la proponiamo con due video: quello ufficiale, e la versione dal vivo a Monaco di Baviera.

Per chi volesse vedere Josh dal vivo, annunciamo che sta girando le località sciistiche austriache con un tour; a pochi chilometri dalla Val di Non, sarà atteso il 5 gennaio a Schwemmalm, la stazione sciistica della Val d'Ultimo, con un live all'aperto. E naturalmente ci sarà anche lei, Cordula la Verde. Una vera star. (Nella foto, Cordula alla stazione di arrivo della telecabina Schwemmalm).

Il video ufficiale:

La versione Oktoberfest: