McCartney: in sogno ho riformato i Beatles

Paul McCartney ha rivelato che riforma i Beatles. In sogno.

Sir Paul, intervistato da BBC Radio Scotland, ha anche affermato - come riporta il «Daily Mail» - di sentirsi ancora molto triste per la perdita dei suoi ex compagni di gruppo John Lennon e George Harrison. Macca, 76 anni, ha detto: «John e George sono ancora una grossa parte della mia vita, e sempre lo saranno. Sarebbe stato fantastico mettere nuovamente insieme i Beatles. Penso spesso a loro con tanta tristezza, perchè dovrebbero essere ancora qui. Nel caso di John, è stata una cosa terribile. Nel caso di George, una terribile malattia. Come musicista spesso sogno d’essere in studio o sul palco, e quindi spesso sono con i ragazzi. Proprio l’altra mattina mi sono svegliato ed ero con George. È stato molto bello. Penso a George come al mio compagno più piccolo, lui era il più giovane del gruppo. Ecco come di questi tempi mi incontro ancora con John e George. Quindi i Beatles sono tornati assieme, anche se solo nella mia testa».