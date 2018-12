Tutto pronto per l’ «Ice Music Festival», la rassegna dei concerti che si svolgerà nell’inedito «Teatro di Ghiaccio» sul Presena, a partire dal 5 gennaio. Ora è ufficiale il calendario dei concerti, che accompagnerà tutto l’inverno. Ad aprire il Festival il gruppo dei «Bastard Sons of Dioniso», poi spazio ad ogni genere musicale, dai trentini «Radiottanta» a Giovanni Sollima, dalla musica irlandese al «canto circolare», a Cristina Donà.

SABATO 5 GENNAIO 2019: «The Bastard Sons of Dioniso», una delle rock band più apprezzate del panorama musicale italiano.

SABATO 12 GENNAIO 2019: Loris Vescovo, raffinato cantautore friulano vincitore della targa Tenco 2014.

SABATO 19 GENNAIO 2019: Mirko Pedrotti, uno dei giovani musicisti emergenti del jazz targato Italia.

SABATO 26 GENNAIO 2019: Alborada String Quartet, un quartetto d’archi tra i più noti in Italia, dalla classica al jazz contemporaneo.



SABATO 2 FEBBRAIO 2019: Cristina Dona`, una delle voci più belle e originali della musica italiana.

SABATO 9 FEBBRAIO 2019: Pasquale Mirra, uno dei vibrafonisti più interessanti della scena jazz italiana e internazionale.

DOMENICA 10 FEBBRAIO 2019: Magnetic Strings, sodalizio artistico di strumenti a corda tra Italia e Giappone. World Music.

SABATO 16 FEBBRAIO 2019: la vicentina Patrizia Laquidara, una delle più interessanti proposte della musica italiana d’autore.

SABATO 23 FEBBRAIO 2019: il trentino Emanuele Lapiana, conosciuto anche come N.A.N.O., voce originale del mondo indie-pop-rock italiano.

SABATO 2 MARZO 2019: Roberto Taufic, dal Brasile uno dei migliori chitarristi e compositori della scena italiana.

SABATO 9 MARZO 2019: da Trento i «Radiottanta», tutta la magia degli anni ’80 con la più amata cover band italiana.

SABATO 16 MARZO 2019: Rolando BiscuolA, virtuoso meranese delle sei corde, uno dei più conosciuti interpreti del fingerstyle in Italia.

DOMENICA 17 MARZO 2019: Naomi Berrill, violoncellista e cantautrice irlandese di fama internazionale.

SABATO 23 MARZO 2019: Albert Hera, straordinario cantante jazz contemporaneo specializzato nel Circle- Singing.

SABATO 30 MARZO 2019: Ice Music Party, kermesse musicali con i protagonisti dell’Ice Music Festival. Special Guest: il violoncellista e compositore siciliano Giovanni Sollima.

ICE MUSIC ORCHESTRA Da gennaio a fine marzo, tutti i giovedì, appuntamento con l’Ice Music Orchestra, formata dai musicisti della Piccola Orchestra Lumiere. Un programma da brivido, attraverso i grandi temi della musica classica da Vivaldi a Cjajkovskij, con incursioni nella musica popolare e alcuni brani inediti e originali, appositamente creati per l’Ice Music Festival.

COSTO BIGLIETTI: 20 euro per il concerto, 30 euro per concerto e trasporti (concerto + A/R cabinovia Paradiso), 50 euro concerto + cena, 60 euro concerto + A/R cabinovia Paradiso + cena in quota.

ORARI DEI CONCERTI: Giovedì: 15 e 16.30; sabato: 16 e 18. Domenica: 15 e 16.30.

Questi musicisti avranno una cornice davvero affascinante: la stazione di arrivo del Passo Paradiso, a 2.600 metri di altitudine. Un teatro di ghiaccio in grado di ospitare 200 persone. Si tratta di una straordinaria realizzazione, con l’idea dell’artista americano Tim Linhart che diventa realtà. Un teatro dalle linee curve e avvolgenti, un ambiente magico, con i riflessi delle luci, l’acustica dei suoni, in un clima particolare.

La vera grande attrazione sono gli strumenti. Di ghiaccio, anche quelli. Sembra impossibile poter costruire con il ghiaccio strumenti che suonano perfettamente, con una sonorità tutta da scoprire, capaci di restituire le emozioni che solo i grandi musicisti sanno regalare. 16 strumenti di ghiaccio, un’orchestra a tutti gli effetti: è la sfida vinta da Tim Linhart, una storia che è arrivata in tutto il mondo. Strumenti del freddo per una musica che riscalda ed emoziona.