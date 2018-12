Massimo Ranieri , una delle voci più amate della tradizione musicale italiana, sarà a Trento il 23 maggio 2019.

L'appuntamento sarà all'Auditorium S. Chiara, alle 21, organizzato da Fiabamusic insieme al Centro S. Chiara con i biglietti già disponibili nei circuiti di prevendita Ticketone e PrimiAllaPrima. Dopo un tour trionfale che quest'anno ha toccato anche gli Stati Uniti ed il Canada, anche il 2019 di Massimo Ranieri sarà nel segno dello spettacolo «Sogno e Son Desto. 400 volte» proposto in una nuova versione ma sempre con la supervisione di Gualtiero Peirce.

Continua così il meraviglioso viaggio dell'istrionico artista insieme al suo pubblico in quella che è stata definita come «Una magnifica avventura, sospesa tra il gioco entusiasmante della fantasia e le emozioni più vere della vita». Resta immutata la formula vincente, con Ranieri interprete dei suoi grandi successi musicali, ma sempre attore e narratore. In questa nuova versione, senza perdere di vista il gusto irrinunciabile della tradizione umoristica napoletana e dei colpi di teatro, naturalmente non mancheranno le sorprese. Ma stavolta, soprattutto, Ranieri sarà se stesso ancora di più come evidenziano le note che accompagnano lo spettacolo: «In scena ci sarà un Massimo al 100%, che offrirà al suo pubblico tutto il meglio del suo repertorio più amato e più prestigioso». Ad accompagnarlo un'Orchestra formata da Max Rosati (chitarra), Flavio Mazzocchi (pianoforte), Pierpaolo Ranieri (basso), Luca Trolli (batteria), Donato Sensini (fiati) e Stefano Indino (fisarmonica). Durante lo show Massimo Ranieri proporrà alcuni omaggi ad una serie di cantautori ed interpreti della musica italiana ed internazionale come Charles Aznavour, Fabrizio De Andrè e Violeta Parra. In scaletta non mancheranno diversi classici che hanno segnato la carriera del vocalist partenopeo come «Rose Rosse», «La vestaglia», «Mi troverai», «Resta cu mme» accanto a «Se bruciasse la città», «Ho bisogno di te», «Tu si ?na cosa grande», «Erba di casa mia», «La pansè» e «Perdere l'amore».