Il successo di «Bohemian Rapsody», il film che ripercorre la storia di un gruppo leggendario come i Queen, il comune di Trento ha deciso che quest’anno il capodanno in piazza sarà proprio all’insegna della band di Freddie Mercury.



Ad animare la festa in piazza Duomo, quest’anno, saranno i «Queen Legend», una delle migliori tribute band: a partire dalle 23 riproporrà la carriera dei Queen fin dai primi successi, rievocando le grandi performance live del leggendario Freddie Mercury, colorando lo show con una straordinaria coreografia, cambio di abiti e coinvolgenti successi: da «A kind of magic» a «Somebody to love», da «Bohemian rapsody» a «We are the champion», da «Radio gaga» a «We will rock you», per oltre due ore di grande spettacolo, musica e colori.



Queen Legend è una band lombarda formata da Giuseppe Ravazzolo (voce), Alessio Colace (chitarre-cori), Daniel Taylor Ghilardi (batteria-voce-cori), Max Deaky Gilardi (basso-cori) e Carlo Pelino (pianoforte e tastiere).