Eros Ramazzotti annuncia 14 nuove date in Europa per il «Vita ce n'è World Tour» che ha già venduto oltre 200 mila biglietti. L'artista italiano tornerà in Europa in luglio e agosto 2019 con altre date in Francia, Italia, Spagna, Austria e Croazia per arrivare l'11, il 12 e il 14 settembre all'Arena di Verona e il 3, 4, 6 agosto al Teatro Antico di Taormina.