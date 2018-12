Potrebbe essere il loro ultimo concerto, quello di Bolzano del 27 dicembre prossimo: Al Bano e Romina Power si esibiranno al Palasport di via Resia, tappa del tour che li ha portati in molti Paesi europei e anche al di fuori del Vecchio continente. Ma quello che è certo è che la coppia più popolare della canzone melodica tricolore, che è tornata a cantare nel 2013, ha da tempo ritrovato l'affiatamento e il successo degli anni migliori, con soddisfazione dei tantissimi fan. «Natale - ha rivelato al settimanale "Chi" - lo trascorrerò a Cellino con mia madre Jolanda che ha 96 anni. Un po' dei miei figli sono in giro per il mondo e io starò con chi ci vuole stare. Io sono un uomo di pace, cerco di seminare pace anche se non sempre ci riesco. Sarebbe un miracolo se Loredana e Romina volessero festeggiare con me, ma lascio fare agli altri, di certo veti non ne metto». E Romina? «Giuro che non so cosa abbia deciso, so che prima sarà dalla sorella, mi piacerebbe stare tutti insieme a festeggiare», risponde Al Bano. Cinque anni fa, il cantante aveva spiegato che le decisione di tornare a lavorare insieme era stata presa «per la nostra famiglia, per le persone che lavorano con noi ma soprattutto perché ne abbiamo voglia. Non c'è nulla di finto o di pianificato. Noi siamo così e ci piace quello che facciamo. Negli Stati Uniti, quando presentavo Romina, c'era un boato: tornare sul palco con lei mi ha fatto vedere che Romina è ancora quello che era un tempo».