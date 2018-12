Pastor Ron con la sua energia gospel a Riva del Garda

Con la sua incredibile estensione vocale, di circa tre ottave ed una qualità veramente fonogenica si è imposto come una delle figure più conosciute e carismatiche nel panorama gospel internazionale. Lui è Ronald Ixaac Hubbard, in arte Pastor Ron che torna in Italia con il suo "Gospel Show" per un tour che si aprirà proprio a Riva del Garda questa sera, sabato 8 alle 21, al Palazzo dei Congressi nell evento proposto dal MusicaRivaFestival con i biglietti disponibili alla cassa prima dello spettacolo. Al fianco di Pastor Ron sul palco di Riva ci saranno altri sei artisti fra cantanti e band: voci potenti e vellutate in perfetto stile black per uno spettacolo all'insegna del gospel in cui si inseriranno anche quegli elementi di comicità e umorismo che da sempre caratterizzano gli show di questa formazione di Cleveland. Definito anche "Triple Man", non solo per la sua capacità di cantare, ballare e recitare ma anche per la sua grande spiritualità, padre Ronald, come raccontano le note della sua biografia ufficiale: "E' guidato e ispirato dalla più forte Trinità: dal Padre, dal Figlio, e dallo Spirito Santo".

Pastor Ron è fermamente convinto che vi siano tanti modi per divulgare la "Parola" di Gesù Cristo: indifferentemente attraverso produzioni discografiche, palcoscenico o sermone ma soprattutto con sincero e sano umorismo per arrivare ancor più direttamente al cuore delle persone. Le radici di Pastor Ron sono legate al teatro: è lui il primo artista afroamericano ad interpretare il ruolo di "Peter Pan" mentre in seguito è stato protagonista di spettacoli come Godspell, Fences, Dames at Sea, Charlotte's Web E The Pirates of Penzance. Da otto anni Pastor Ron è anche uno dei docenti di Gospel Connection, il più grande raduno italiano di musica gospel che ogni anno raduna migliaia di amatori di questa tradizione musicale.