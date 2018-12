Domani, venerdì 7 dicembre, alle ore 20.45 a Ravina (sala polifunzionale «C. Demattè», via Belvedere 4), a cura dell’Aido Provinciale di Trento è in programma Il suono dei corni. Dalle Alpi all’orchestra, concerto del Dolomiti Horn Ensemble (ingresso libero) che ha lo scopo di sensibilizzare la popolazione sulla donazione di organi e tessuti. Il Dolomiti Horn Ensemble, formato da Nicola Ravelli, Stefano Rossi, Martino Bortolotti e Marcello Sani, spazia dall’antica tradizione musicale alpina ai suoni ed al folclore della montagna, con incursioni nella musica da film, swing e classica. Elemento originale e distintivo dell’ensemble è l’utilizzo sia del corno moderno che del corno delle alpi, strumento dotato di sonorità affascinante e definito, non a caso, la voce delle montagne.



Nel corso del concerto è previsto un momento divulgativo sulla donazione con l’intervento del presidente provinciale dell’Aido Mario Magnani e di un trapiantato che racconterà il proprio vissuto. Un’occasione per informare i cittadini sul progetto «Una scelta in Comune» sostenendo il valore del consenso alla donazione dei propri organi al momento del rinnovo della carta di identità.