Due date italiane per i Kraftwerk

Dopo il successo mondiale degli ultimi tour di concerti in 3-D, i tedeschi Kraftwerk annunciano nuove date per il 2019: i pionieri della musica elettronica saranno al «Rock in Roma», nella cornice del Teatro Romano di Ostia Antica, per due live il 27 e il 28 giugno. Combinando musica e arti performative, i concerti 3-D dei Kraftwerk possono essere considerati una vera e propria Gesamtkunstwerk, un’opera d’arte totale. Il progetto multimediale Kraftwerk è stato fondato nel 1970 da Ralf Hutter e Florian Schneider. I due hanno dato vita al Kling Klang Studio, a Düsseldorf, dove hanno poi registrato e prodotto tutti gli album del gruppo.



Già dalla metà degli anni ’70 vengono riconosciuti a livello mondiale per le rivoluzionarie atmosfere sonore, le originali sperimentazioni con la robotica e altre tecniche innovative. Con la loro visione d’avanguardia, hanno creato la colonna sonora per l’era digitale del XXI secolo. Le loro composizioni, grazie a voci sintetiche e ritmi computerizzati, hanno avuto un’enorme influenza su una vasta gamma di generi musicali: dall’Elettronica all’Hip Hop, dalla Techno al SynthPop. Nelle performance dal vivo dei Kraftwerk -la cui formazione è attualmente composta da Ralf Hütter, Henning Schmitz, Fritz Hilpert e Falk Grieffenhagen- emerge con forza la profonda fiducia nell’interazione tra l’uomo e la macchina.



Negli ultimi anni, a partire dalla retrospettiva «The Catalogue», ospitata nel 2012 al MoMA di New York, i Kraftwerk sono tornati alle proprie origini. Nel 2014, Ralf Hütter e Florian Schneider sono stati insigniti del prestigioso Grammy alla carriera. Nel 2018, i Kraftwerk si sono aggiudicati il Grammy per il miglior album di musica dance ed elettronica con «3-D The Catalogue», una rivisitazione in chiave high-tech dei precedenti lavori della band. Biglietti su Ticketone.it e Rockinroma.com e nei punti vendita Ticketone e Box Office Lazio da domani, 27 novembre, ore 12.