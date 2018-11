Oggi alle 19.30, al Bar Circolo Operaio Santa Maria (via Santa Maria 8), primo appuntamento autunnale del TrentinoIn JazzClub, il ciclo del «TrentinoInJazz» - ideato da Emilio Galante per coinvolgere i club di Trento e Rovereto - con un concerto all’insegna dello Swing, come recita in pieno il nome del quartetto invitato a Rovereto: Swing Friends.



Dietro questa sigla si celano quattro grandi nomi del jazz nostrano, un quartetto con i fiocchi composto da tre genovesi e un trentino: Giampaolo Casati (tromba), Gianluca Tagliazucchi (piano), Aldo Zunino (contrabbasso), Enrico Tommasini (batteria). I primi tre musicisti sono anche coinvolti nell’esperienza tutta genovese della «Bansigu Big Band» ma Casati è attivo singolarmente dagli anni ’80 con Gianni Basso, Tullio De Piscopo, poi Rava, Tonolo, Bonaccorso e moltissimi altri; anche Tagliazucchi debutta negli anni ‘80, alternando attività didattica ad arrangiamenti e collaborazioni, da Lee Konitz a Tiziana Ghiglioni; Zunino è uno storico contrabbassista assiduo frequentatore di palchi italiani ed esteri insieme a colossi come Steve Grossman e Bobby Durham ma anche Zegna e Faraò.



Enrico Tommasini, infine, ha una lunga esperienza dalla seconda metà degli anni ‘70 e ha suonato con Michael Lösch, Massimo Urbani, Florian Bramböck, Flavio Boltro, Pietro Tonolo, Sandro Gibellini, Helga Plankensteiner e molti altri. Prossimo appuntamento con il TrentinoInJazz giovedì 29 novembre: No More Minimal a Rovereto.