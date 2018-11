Baglioni, i nomi di Sanremo Giovani rivelati a Radio2

Con una puntata speciale di «Radio2 Social Club», in diretta dalla Sala B di Via Asiago a Roma, martedì 27 novembre alle 10.30, verranno ufficializzati i nomi dei 24 finalisti di Sanremo Giovani.



Sarà Claudio Baglioni, direttore artistico del Festival per il secondo anno consecutivo, a fare incursione all’interno del programma condotto da Luca Barbarossa e Andrea Perroni per annunciare, in esclusiva, i 24 finalisti che prenderanno parte a «Sanremo Giovani», in programma dal 17 al 20 dicembre con 4 appuntamenti preserali e il 20 e il 21 dicembre, in prima serata in diretta su Rai1 e Rai Radio2 dal Teatro del Casinò di Sanremo.



L’edizione 2018 di Sanremo Giovani si presenta con una importante novità: saranno due i vincitori, uno per sera, che prenderanno parte direttamente alla gara di febbraio, quindi con la possibilità di giocarsi fino in fondo anche la vittoria del Festival di Sanremo (5-9 febbraio).