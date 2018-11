Luca Carboni, il 15 marzo a Trento con lo Sputnik Tour

Luca Carboni torna in concerto a Trento, il 15 marzo alle 21 all’Auditorium S. Chiara. con il suo nuovo live sotto la sigla di “Sputnik Tour”.

Per i suoni, l’artista ha voluto una situazione molto elettronica figlia dell’ultimo album, accompagnata da momenti più acustici o più elettrici. Sul palco è con la sua band: Antonello Giorgi alla batteria, Ignazio Orlando al basso, Mauro Patelli e Vincenzo Pastano alle chitarre, Fulvio Ferrari Biguzzi alle tastiere.

In scaletta ci saranno l’elettronica del suo ultimo cd “Sputnik” (Una grande festa, Io non voglio, Amore digitale, Due) suoni già presenti nel precedente POP-UP (Luca lo stesso,Bologna è una regola) e non mancheranno trent’anni di successi da Mare Mare a Farfallina, da Inno Nazionale a Silvia lo sai.

Biglietti in prevendita da venerdì 23 novembre a Trento presso Radio Dolomit, Bazar, Promoevent, Centro S. Chiara e Apt mentre a Rovereto presso Diapason Musicpoint.