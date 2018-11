Trenta gruppi vocali a  Trento per il 55° della Federazione

Oggi la Federazione Cori del Trentino organizza a Trento un nuovo appuntamento significativo per i festeggiamenti del 55° di fondazione.

La giornata si apre all’insegna dell’approfondimento con una Tavola Rotonda dal titolo «Federazione Cori del Trentino: passato, presente e prospettive» (Sala Fondazione Caritro, ore 9.30).



L’incontro affronterà diversi argomenti, dal canto popolare alle espressioni giovanili, ripercorrendo la storia della Federazione e interrogandosi sul futuro della coralità trentina. Nel pomeriggio, la città di Trento sarà protagonista di una vera e propria Maratona corale, con l’esibizione, a partire dalle ore 15.30, di una trentina di cori in quattro diverse sale (Sala Caritro, Sala Filarmonica, Chiesa di S. Maria Maggiore, Chiesa di SS. Pietro e Paolo).



L’iniziativa si propone come momento di crescita ed aggregazione per i cori federati, ma anche di richiamo e riflessione per la cultura del Trentino.



Dopo il tripudio di canti che avevano invaso il capoluogo lo scorso giugno in occasione delle Feste Vigiliane, con le mille e più voci che hanno emozionato nel Galà in Piazza Duomo, la Federazione Cori del Trentino prosegue, dunque, i suoi festeggiamenti per il 55° con questa nuova giornata all’insegna dei cori.



Ma non è finita qui. Domenica 16 dicembre le vallate del Trentino risuoneranno di canti natalizi con un ultimo appuntamento dal titolo «Buon compleanno Federazione!», a ricordo dell’effettiva data di fondazione, avvenuta nel mese di dicembre del lontano 1963.