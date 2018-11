Un raffinato omaggio a Fabrizio De Andrè andrà in scena sabato 15 dicembre al Teatro Astra di Schio (Vicenza), con l’esecuzione di «La buona novella» a cura del Coro e dell’Orchestra di Vicenza.

Coro e Orchestra «Città di Vicenza», diretti dal maestro Giuliano Fracasso, hanno preparato un grandioso omaggio all’opera straordinaria di Fabrizio De Andrè - accompagnati da una rock band di eccezione tra cui spicca la voce di Barbara Belloni, insieme al basso di Nico Ceron e alla chitarra elettrica di Alcide Ronzani

La Buona Novella - l’annunciazione della nascita di Gesù - si annuncia come una serata davvero suggestiva con più di quaranta artisti sul palcoscenico del Teatro Astra per celebrare le festività natalizie in modo diverso.

Biglietti in prevendita su ticket.schiolife.com, Circuito Vivaticket, oppure alla cassa del Teatro Civico, in via Maraschin 17 a Schio, tel. 0445 525577.