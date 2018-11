Il maltempo di fine ottobre ha sconvolto il paesaggio del Trentino. Oggi la testimonianza viene dai Bastard Sons of Dioniso, la celebre rock band trentina, che ha pubblicato su Instagram il suo dolore per una zona che non è più la stessa.

«Quattro anni fa stavamo registrando il video di Trincea e il dosso di Vigo ci è sembrato fin da subito la location ideale. La metafora era la guerra, la guerra letta negli occhi di chi l’ha vissuta. E le quinte della scena erano roccia e foresta. Non avremmo mai pensato di riascoltare questo testo e trovarlo così tangibile ed attuale. La notte in trincea é passata proprio sopra le nostre teste. Una parte di noi se n’é andata. Ci guardiamo attorno, non ci assomigliamo ma siamo sempre più gli stessi» affermano i ragazzi del complesso, pubblicando le foto del prima e dopo: tutto è distrutto.