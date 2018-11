Trasferta in terra di Toscana per i Darvaza la band di Trento che ha vinto le selezioni di Arezzo Wave per il Trentino Alto Adige. I Darvaza si esibiranno durante la serata di apertura del Sudwave Festival, che si svolgerà tra Firenze ed Arezzo da stasera all'11 novembre. Il Sudwave, nato dalle radici di Arezzo Wave, ha come obiettivo quello di radunare le migliori band emergenti italiane, insieme a quelle del Sud Europa, in una vetrina per valorizzare e lanciare i nuovi talenti, facendoli incontrare con gli organizzatori e i tecnici dei maggiori festival musicali europei.

La serata di oggi, con la band trentina on stage, si svolgerà a San Piero a Sieve (Firenze), presso la sede di K Array, una delle tre aziende leader internazionali che producono sistemi di amplificazione che serve i maggiori festival italiani. Con i Darvaza si esibiranno anche Inganno Armonico (Valle d'Aosta), La Suonata Balorda (Molise) e The Floating Ensemble (Emilia Romagna) mentre come ospiti ci saranno i francesi Ko Ko Mo.

I Darvaza si formano a Trento nel 2015 ispirati da quello che possiamo definire come post-punk revival, mirando a riproporre i suoni tipici della new wave, tramite brani inediti ed alcune cover. Le band ispiratrici sono icone del genere come Joy Division, Cure, Chameleons, Smiths, Sound, Diaframma e Sad Lovers and Giants, e più moderne come Interpol, Editors e White Lies. La formazione attuale è composta da Luca alla voce ed effetti, Riccardo al basso e seconda voce, Saverio alla chitarra, Claudio alla tastiera e Giovanni alla batteria. Ad oggi i Darvaza hanno registrato un Ep di cinque brani e registrato un videoclip legato alla canzone "Life is Unfair" ma in questo ultimo scorcio di 2018 stanno lavorando a nuove composizioni destinate a far parte del loro primo album. F.D.S.