Drefgold contento del nuovo tour 

Più che un concerto una festa: DrefGold descrive così lo show che sta portando in giro per l'Italia dal 13 ottobre e che dovrebbe arrivare anche a Rovereto il 15 dicembre. «Sto vedendo di città in città il riscontro delle canzoni, e sto anche imparando: alla fine questa è la parte più reale di tutto, quando vedi i fan e canti le canzoni insieme a loro. Per me fondamentale, un po' come una verifica. Per questo prima di salire sul palco sono anche un pò in ansia». In scaletta l'artista, al secolo Elia Specolizzi , pesca sia dall'album di debutto Kanaglia sia dai featuring con Sfera Ebbasta o Capo Plaza : «Sono 40 minuti di fuoco, passati a cantare e saltare, per portare quel senso di divertimento che ha la mia musica. Molti fan ci seguono giorno e notte sui social, e quando ci vedono, quasi non ci credono. Ricordo che anch'io vivevo queste emozioni, come al mio primo concerto, i Club Dogo a Bologna, in prima o seconda media».

I giovanissimi non mancano nemmeno nelle sue date: «Alcune discoteche sono vietate ai minori, ma a parte questo vedo un pubblico più grande di quanto avrei immaginato: però i bambini sono tanti, accompagnati dai genitori, e mi sembra un buon segno. Ragazze? Ce ne sono. Mi auguro che in futuro ci siano anche più artiste».

Le prossime date sono a Roma, Bassano del Grappa e Manerba del Garda (Brescia), fino al finale del 2 febbraio ai Magazzini Generali di Milano.