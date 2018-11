Francesca Michielin, tour elettronico

Francesca Michielin annuncia il "Tour sopra la techno", che farà tappa nei club da novembre a dicembre e che vedrà l'artista calarsi in un "electronic live set". Il nuovo tour si presenta, infatti, come un set elettronico interamente suonato e cantato dal vivo da Francesca, che per l'occasione ha remixato i suoi successi e alcuni brani contenuti nell'ultimo disco "2640" in chiave dance, sperimentando anche generi afrobeat e minimal techno. Durante lo show, Francesca suonerà strumenti analogici come basso elettrico, synth Pad, moog e controller. Il titolo di questo nuovo progetto si rifà alla strofa "queste cose vorrei dirtele sopra la techno", contenuta in "Io non abito al mare": il brano, pubblicato un anno fa, ha accumulato oltre 10 mln di streaming e 15 mln di visualizzazioni su Youtube.

Le date: 24 novembre Castelvetrano (Tp), 1 dicembre Mantova, 7 dicembre Bassano del Grappa (Vi), 8 dicembre Rende (Cs), 14 dicembre San Giuliano Terme (Pi), 15 dicembre Spresiano (Tv), 16 dicembre Bagnolo Cremasco (Cr).