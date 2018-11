Esce il 2 novembre "EGO" (Sony Music), il nuovo progetto discografico di Biondo, uscito dall'ultima edizione della scuola di Amici: 10 tracce per un vero e proprio viaggio nel Contemporary Rnb (o, più semplicemente, Rnb) genere musicale che, da oltre un anno, dilaga in America, e che ha poco in comune con il più conosciuto Rhythm and Blues, collocandosi in un'area appartenente alla cultura Hip Hop.

"Drake, Post Malone, Bryson Tiller, PartyNextDoor sono gli artisti da cui sto imparando che l'Rnb è il genere a cui sento sempre di più di appartenere, e con EGO credo di dimostrare che anche in Italia è possibile scrivere musica nello stesso stile", racconta Biondo, citando solo alcuni dei rappresentanti americani di questo nuovissimo movimento musicale dallo stile inconfondibile.