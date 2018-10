Il «bad boy» Grignani in concerto a Bolzano

È quella del 6 novembre, alle 21, al Teatro Cristallo di Bolzano l’unica tappa regione del nuovo tour di Gianluca Grignani.

Il cantautore milanese dall’anima rock si proporrà on stage in una versione unplugged per un concerto che si annuncia fuori dagli schemi rispetto a quelli a cui Grignani ha abituato i suoi fan. «Bad boy della canzone italiana», «cantautore elettrico», «rocker»: tanti sono i nomi che Gianluca Grignani si è guadagnato in più di vent’anni di attività, durante i quali la sua inquietudine ha troppo spesso messo in secondo piano i suoi meriti di cantautore, chitarrista e produttore discografico, ratificati dai moltissimi premi vinti, da oltre 5 milioni di copie vendute e da un seguito di pubblico con pochi eguali tra gli artisti della sua generazione.

Con il suo carattere ribelle che ha sempre snobbato le apparizioni televisive così come le esibizioni in playback, il cantautore milanese ha saputo scrivere canzoni ormai entrate nell’immaginario di più generazioni come «La mia storia fra le dita» o «Falco a metà» e «La fabbrica di plastica», quest’ultimo votato dalla rivista Rolling Stone come il brano più rock della scena italiana, e numerosi altri album che hanno scalato le classifiche. L’ultimo risale al 2016, con la raccolta per i suoi vent’anni di carriera «Una strada in mezzo al cielo» (nel quale ha reinterpretato alcuni successi insieme a diversi colleghi-amici, tra cui Ligabue, Elisa, Carmen Consoli e Fabrizio Moro), e pare che il prossimo lavoro sia quasi pronto dopo una lunga attesa.

Cresciuto nella periferia nord di Milano, sin da giovanissimo Grignani inizia a scrivere canzoni influenzato sia da gruppi come Beatles, Police e Nomadi, ma soprattutto da Elvis Presley e Lucio Battisti. Musicisti che ne hanno segnato il percorso di cantautore insieme all’incontro con Vince Tempera e Massimo Luca, chitarrista e produttore che lo propongono alle più importanti case discografiche.

Nel 1994 è la PolyGram che decide di metterlo sotto contratto e presentarlo al pubblico di Sanremo Giovani con il singolo «La mia storia tra le dita».

Alcuni mesi dopo è la volta dell’esordio, nella categoria Nuove Proposte, al Festival di Sanremo con il brano «Destinazione Paradiso» che scala le classifiche ed è l’inizio di un percorso che lo impone fra i musicisti italiani più amati. Biglietti in prevendita su teatrocristallo.it.