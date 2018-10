Gran galà di opere a Rovereto

Oggi alle 17 a Casa Mozart, in via della Terra 48 , è in programma il Gala concerto per l'anno culturale Italia-Russia «Giovani all'opera - le stars di domani» .

Si esibiranno Alexej Smirnov , basso-baritono, Violeta Grecu , mezzosoprano; Ekaterina Sidorenko , soprano lirico; Vladislav Kozhokaru , basso; Nicolai Ovchinnikov , pianoforte (Conservatorio di Mosca). In programma arie e duetti da opere di Mozart, Verdi, Puccini, Rossini, Donizetti, Tchaikovsky. L'organizzazione è dell'Associazione Mozart, sedi di Rovereto e San Pietroburgo) in collaborazione con Accademia vocale di Ljuba Kazarnovskaya e l'associazione Amici della Lirica «Garofalo», coordina Ljuba Kazarnovskaya , soprano, la cui voce «è profonda e incantevole», ha scritto il New York Times sottolineando la sua «altissima maestria».

La soprano moscovita può vantare nel suo curriculum anche di aver cantato con i grandi direttori d'orchestra come Herbert von Karajan e Riccardo Muti. Anni fa ha organizzato a Mosca concerti con il tenore roveretano Franco Bonisoli.

Il programma di oggi prevede arie e duetti dalle grandi opere liriche di Mozart, Verdi, Puccini, Rossini, Donizetti, Tchaikovsky.

Il biglietto di ingresso costa 12 euro, ridotto per i soci della Filarmonica di Rovereto a 10 euro e cinque euro per gli studenti delle scuole musicali.