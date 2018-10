José Feliciano, Dee Dee Bridgewater, Anastacia, i cantautori Edoardo Bennato, Ermal Meta, Raphael Gualazzi, Giovanni Caccamo e altre due voci femminili italiane, quelle di Elisa e di Alessandra Amoroso saranno al centro della prossima edizione del tradizionale Concerto di Natale in Vaticano, sul palco dell’Aula Paolo VI, il prossimo 15 dicembre, in onda su Canale 5 il 24 dicembre in prima serata. Nel cast anche il flautista Andrea Griminelli e il suonatore del flauto di Pan, Gheorghe Zamfir, oltre all’astro nascente Mihail, con la partecipazione straordinaria di Miguel Angel Zotto e Daiana Guspero.



Gli artisti si esibiranno in espressioni della tradizione musicale natalizia e in brani evergreen di ogni genere, dal rock al pop, dal jazz al gospel, dal soul alla lirica.

Anche quest’anno, accompagnato dall’Orchestra Universale Sinfonica Italiana diretta dal maestro Renato Serio, con la collaborazione del maestro Stefano Zavattoni, ci sarà il coro statunitense New Direction Tennessee State Gospel Choir. Il complesso vocale che accompagnerà i solisti sarà quello dell’Art Voice Academy, mentre le voci bianche saranno quelle del Piccolo Coro Le Dolci Note diretto dal maestro Alessandro Bellomaria.



Il 26° Concerto di Natale in Vaticano è promosso dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica della Santa Sede, a favore della Fondazione Pontificia Scholas Occurrentes e di Missioni Don Bosco Valdocco Onlus. Sostiene due progetti per due campi profughi, in Iraq e in Uganda.