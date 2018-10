Emis Killa, primo posto

È il «Supereroe» di Emis Killa , come titola il nuovo album del rapper uscito il 12 ottobre, con 13 tracce e un fumetto che accompagna la versione fisica, con i suoi testi e i disegni della matita Marvel di Alessandro Vitti , a dominare la classifica Fimi/Jfk degli album più venduti della settimana.

Un Supereroe che spodesta dalla vetta Alessandra Amoroso con il suo album «10», omaggio al suo debutto con Amici di Maria De Filippi proprio dieci anni fa, e la fa scivolare al secondo gradino. In terza posizione troviamo una new entry: i Subsonica con «8» come il numero di dischi pubblicati dal gruppo torinese dal 1997, otto come il numero mistico onnipresente a Castel del Monte, in Puglia. In risalita dall'ottava alla quarta posizione «A star is born» di Lady Gaga & Bradley Cooper , colonna sonora dell'omonimo film. Scende di un gradino e si ferma sul quinto, Love di Thegiornalisti .