Sono oltre 150 mila i biglietti venduti per il tour invernale nei palasport "Cremonini Live 2018" che partirà il 3 novembre da Mantova e che terminerà il 16 dicembre con la terza data al Mediolanum Forum di Milano. Dopo i quattro concerti negli stadi, grande successo anche per la tranche invernale che a poche ore dal suo annuncio ha duplicato e triplicato le date: 23 concerti che porteranno lo show di Cesare Cremonini in tutta Italia.

Intanto è in radio "Possibili scenari", il brano che dà il titolo al disco pubblicato lo scorso anno e certificato Platino.

Queste le date: 3 e 4 novembre Mantova, 6 novembre Torino, 9 e 10 novembre Milano, 13 novembre Conegliano (Tv), 14 novembre Padova, 16 e 17 novembre Firenze, 20 e 21 novembre Rimini, 23 novembre Ancona, 27, 28 e 29 novembre Bologna, 1, 2 e 3 dicembre Bari, 5 dicembre Eboli, 8 dicembre Acireale, 11 e 12 dicembre Roma, 16 dicembre Milano.