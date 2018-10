Dodi Battaglia, esce album live Dodi Day

Esce il 5 ottobre «Dodi Day», il nuovo album live di Dodi Battaglia. Il disco racconta la carriera di Dodi attraverso un grande concerto (quello del 1 giugno scorso a Bellaria Igea Marina per i 50 anni di carriera), che ha visto la presenza di oltre 25 mila persone e di tanti ospiti e amici.



Molti i duetti presenti all’interno dell’album, tra cui quelli con Mario Biondi, Luca Carboni, Gigi D’Alessio, Marco Masini, Silvia Mezzanotte, Mietta, Enrico Ruggeri, Maurizio Solieri, Fio Zanotti, per un totale di 26 brani.



Durante questi 50 anni non sono mancati per l’ex Pooh attestati di stima di ogni tipo, sia popolari che istituzionali: dal titolo di miglior chitarrista d’Europa nel 1981 e 1986 a quello di miglior chitarrista italiano nel 1987 e 1988. Nel 1986 gli è stato conferito dal presidente della Repubblica il titolo di Cavaliere della Repubblica. Dodi Day anticipa «Perle - Mondi senza età», il nuovo tour nei teatri al via il 26 ottobre da Montecatini.