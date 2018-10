Dopo quello di Malika Ayane, il 3 febbraio, arriva a Trento un altro grande nome della musica in rosa italiana come quello di Alessandra Amoroso. La cantante pugliese sarà infatti in concerto il 9 aprile alle 21 all’Auditorium S.Chiara di Trento nell’evento organizzato dalla Showtime Agency.

Dal 5 marzo Alessandra Amoroso porterà il suo nuovo cd “10” in tour. Con una show costruito secondo la volontà dell’artista, con un concept ben preciso: arrivare in ogni regione d’Italia affinché il suo nuovo live fosse davvero speciale e potesse andare incontro a tutta la sua Big Family, per cantare insieme nelle città di ogni regione, dal Nord al Sud alle Isole.

L’album “10” uscirà domani, venerdì 5 ottobre, e nel titolo si lega ai dieci anni trascorsi dal suo ingresso nella scuola più famosa d'Italia, quella di "Amici": l'inizio di un percorso che pian piano, canzone dopo canzone, l'ha resa una delle più amate e stimate interpreti del nuovo pop italiano con album ogni volta certificati multiplatino.

Prevendita: dalle ore 16 del 5 ottobre su www.ticketone.it. Dalle ore 16 del 12 ottobre presso i punti vendita: Trento: Centro S. Chiara – Radio Dolomiti – APT – Bazar – Promoevent : Rovereto: Diapason Musicpoint