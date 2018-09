Le trasmissioni che, insieme ai loro conduttori, sono entrate nei cuori degli ascoltatori di Radio Dolomiti, accanto ad una bella serie di novità, come quella legata al programma di Mario Cagol che non si accontenterà più di spopolare solo con Nonna Nunzia.

Queste le coordinate del nuovo palinsesto di Radio Dolomiti che dal 1975 è l'emittente più ascoltata sul territorio locale grazie ad un importante lavoro di squadra reso possibile dall'entusiasmo, dalla passione e dall'impegno che tutte le persone, da chi vi lavora ogni giorno ai tanti collaboratori sanno mettere in questa avventura: «Radio Dolomiti - spiega all'Adige il direttore Corrado Tononi - continua sulla strada di una linea editoriale capace di raccontare il territorio e la sua gente. In quest'ottica guarderemo con sempre maggiore attenzione ad una dimensione regionale legata al Trentino Alto Adige. Per questo saranno potenziate le dirette in occasione di grandi eventi, iniziative di carattere turistico, economico, culturale e sociale dando sempre più rilievo sia ai grandi centri abitati sia alle realtà più periferiche della nostra regione».

La giornata di Radio Dolomiti, dal lunedì al venerdì, si apre alle 6.30, con «Dolomiti ti sveglia» programma condotto da Francesca Bertoletti che accompagna gli ascoltatori nelle prime ore del mattino con la rassegna stampa, gli aggiornamenti sul traffico e le notizie locali curate dalla redazione formata da Michela Baldessari e Stefano Piffer . A seguire dalle 9 alle 9.15 Mario Cagol nei panni della Nonna Nunzia lascia il microfono a Gabriele Biancardi con «Bandus».

Al suo fianco, dalle 10 alle 12, Laura Paolazzi , con il nuovo spazio «Monci!»: due ore dedicate alla cronaca regionale, interventi degli ascoltatori, giochi e curiosità. Spazio anche al volley con ospiti della Trentino Volley e Delta informatica. Altra novità è quella legata a Mario Cagol che dalle 12.15 alle 13 propone «Tua la Prinz!» trasmissione basata sui ricordi dei mitici anni '70, '80 e ache qualche goccia di '90. Dalle 14 alle 16 Michelangelo Felicetti apre le porte musicali di «Piano M» mentre a seguire e fino alle 19 Anna Carbonari conduce «Onde radio» dando spazio anche agli artisti locali. Alla scena musicale del Trentino Alto Adige è dedicato «Zona sonora protetta», ogni lunedì dalle 22 alle 23, e in replica, alle 23, la domenica senza dimenticare lo spazio «Jam&Live» che è riservato, il giovedì dalle 19 alle 20, ai live in studio.

Fra le novità anche «Conflitti», il lunedì dalle 19 alle 19.30, condotto da Claudia Gavazza : un appuntamento che parla dei conflitti del nostro vivere quotidiano. Non può mancare uno dei programmi storici l'«Enrico Show», il venerdì dalle 21 alle 23, con le richieste e le dediche romantiche proposte da Enrico Santini . Nel fine settimana, il sabato e la domenica, dalle 7.30 alle 10, Gianluca Pedretti , accompagnato anche dal noto chef Cristian Bertol , conduce «Il bello dei sapori»: un appuntamento con l'enogastronomia, gli eventi in regione e le ricette.

Dalle 10 alle 12 spazio a «Domani non si va a scuola» con la voce di Simone Villotti fra le notizie della settimana e del giorno accanto ad una panoramica sul week end sportivo e l'appuntamento con Mauro Cagol e le sue previsioni per il fine settimana mentre Claudia Gavazza, la domenica dalle 9 alle 12, conduce «Aperto di domenica».

Fra i programmi «Voci al volo» dedicato al mondo del volontariato realizzato in collaborazione con Non Profit Network e «Viaggio nella scrittura» dedicato alle pagine dei libri degli autori regionali. Ampio spazio è dedicato allo sport la domenica ma non solo: tutte le partite della Trentino Volley verranno raccontate in esclusiva accanto agli aggiornamenti delle partite di basket e calcio regionale. Un mondo raccontato da Stefano Piffer, Francesco Segala, Mario Baruffi, Fabio Peterlongo e Michelangelo Felicetti .