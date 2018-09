Maneskin, nuove date nel 2019

A più di un mese dall’inizio dei concerti, la tournèe autunnale dei Maneskin registra il tutto esaurito in tutta Italia.

E la band rivelazione dell’anno annuncia il ritorno sui palchi italiani il prossimo marzo con nuove date live a Bologna (l’8), Firenze (il 13), Fontaneto d’Agogna (Novara, il 15), Venaria (Torino, il 16), Padova (il 22), Milano (il 24) e Roma (30 marzo).

Intanto è disponibile il nuovo singolo Torna a casa (Sony Music), estratto dall’album in uscita a ottobre, presentato a sorpresa con una performance live a Roma in strada in via del Corso e poche ore più tardi hanno raddoppiato, esibendosi in Piazza XXIV Maggio a Milano, la città che ha consacrato il loro successo, e di Milano. «Torna a casa» è una ballata intensa, moderna, che ha anche richiami fortemente classici.

Il 25 ottobre, inoltre, i Maneskin saliranno sul palco di X Factor, che li ha visti spopolare lo scorso anno, ospiti della prima puntata dei Live Show.