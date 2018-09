L’Accademia della Scala suona Frank Zappa, o meglio l’ensemble Giorgio Bernasconi dell’accademia eseguirà «The Yellow Shark» in una mini tournèe fra Milano, Roma e Reggio Emilia.

L’ultimo lavoro di Zappa, che venne commissionato dall’Ensemble Modern di Francoforte, è un compendio della sua carriera e include una ventina di brani, alcuni scritti appositamente per il progetto, altri ormai classici rock che furono prima eseguiti in alcuni concerti nel 1992 e poi divennero un album.

Sul podio, a dirigere questa nuova tournèe a venticinque anni dalla morte di Zappa, ci sarà Peter Rundel che tenne a battesimo The Yellow Shark, dopo oltre un anno di prove con l’Ensemble Modern di Francoforte.

Il 6 e il 7 ottobre The Yellow Shark sarà al Piccolo teatro di Milano, il 10 ottobre all’Auditorium Parco della Musica per Romaeuropa Festival e il 12 ottobre a Reggio Emilia per il Festival Aperto.