Pink Floyd Day, arriva Harry Waters

«Sai chi erano i Pink Floyd? Come è cambiato il modo di fare musica dagli anni 70 ad oggi» è il tema dell’incontro che oggi, alle ore 17 al Cdm di Rovereto (via Maioliche 137), introdurrà il «Pink Floyd Day» previsto all’Auditorium Santa Chiara di Trento domani (sabato 29 settembre) alle ore 21.



A «raccontare» la celebre band inglese saranno Stefano Leto (giornalista esperto di musica), Claudio Palliati (musicista dei Wit Matrix), Jordi Penner (regista ed esperto nella creazione di videoclip musicali, Alberto Quadri (esperto di social network). L’ingresso è libero. Domani, all’Auditorium Santa Chiara di Trento, la degna conclusione della giornata dedicata alla famosa band: il Pink Floyd Day VII, organizzato da Onda Musicale in collaborazione con il Cdm, sarà all’insegna di musica, arte e immagini visionarie scaturite dalla mente geniale di Roger Waters, storico membro del gruppo. Il Pink Floyd Day VII vedrà la partecipazione di ospiti famosi, musicisti, scrittori e collezionisti.



Nel pomeriggio di domani, alle ore 16, saranno inaugurate le mostre dove si potranno ammirare assolute rarità e cimeli provenienti da tutto il mondo e saranno esposte le chitarre dei più grandi chitarristi del rock. Alle ore 21 seguirà il concerto dei Wit Matrix - dedicato alla formazione di Gilmour, Mason, Wright, Barrett e Waters - che proporranno uno spettacolo unico nel suo genere con scenografie ed effetti speciali mozzafiato. Super ospiti del concerto (foto) saranno Harry Waters, tastierista e figlio di Roger Waters, che ha partecipato a tre tour mondiali nella band del padre, e Larry McNally, chitarrista e autore per Eagles, Rod Stewart, Joe Cocker.



Un appuntamento importante per i fans dei Pink Floyd, oltre che per gli amanti della musica in genere. È possibile acquistare il biglietto presso le casse dell’Auditorium Santa Chiara si Trento e online sul sito «Primi alla Prima». I biglietti sono disponibili fino alle ore 19 del giorno prima dell’evento.