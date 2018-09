Il primo singolo di Eros Ramazzotti si intitola come il nuovo album, Vita ce n'è, e sarà disponibile dal 19 ottobre. L'artista internazionale lo ha annunciato sui suoi social da Miami, dove è impegnato sul set del videoclip che uscirà contemporaneamente al nuovo singolo. Ramazzotti torna sulle scene a tre anni dal suo ultimo progetto discografico con un nuovo album in uscita il 23 novembre per Polydor, al quale farà seguito un tour mondiale che partirà il 17 febbraio da Monaco di Baviera e che toccherà i 5 continenti. Vita ce n'è di Eros Ramazzotti uscirà in tutto il mondo in lingua italiana e in lingua spagnola per il mercato latino.