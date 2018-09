S'intitola Sinatra, ed è un omaggio al grande Frank, il nuovo album di Gué Pequeno, il quinto uscito per Island/Def Jam il 14 di settembre, a dominare la classifica degli album più venduti in Italia secondo la classifica Fimi/Gfk diffusa oggi. L'artista, che torna nel 2018 con il nuovo disco, il primo che vede la collaborazione con il suo nuovo team BHMG, è un punto di riferimento nel suo genere, è il rapper italiano più ascoltato su Spotify nel 2017 grazie all'album Gentleman (doppia certificazione Platino e diverse settimane in vetta alla classifica) ed è il rapper più influente e produttivo in Italia con una pubblicazione all'anno dal 2009. Il suo album è anche al primo posto nella classifica vinili. Con oltre 20 milioni di stream, è l'album più venduto e ascoltato in Italia.

Al secondo posto Eminem con Kamikaze che risale dal sesto gradino. Dalla vetta scivola di due posizioni fino alla terza il rapper Ernia con il suo album d'inediti '68'. Quarto posto per Peter Pan di Ultimo, risalito dal nono. Dal secondo slitta al quinto gradino Raise Vibration di Lenny Kravitz, seguito da Plume di Irama, tornato nella top ten dalla 13/a posizione. Stabile al settimo posto "20" di Capo Plaza. New entry all'ottavo gradino: è "7", settimo album, doppio, di David Guetta. Chiudono la top ten: Sfera Ebbasta con Rockstar e Notti brave di Carl Brave.

La classifica dei singoli più venduti è conquistata da Gué Pequeno che ha sbaragliato tutti fino al sesto gradino della top ten.

Ecco la classifica Fimi-Gfk degli album più venduti dal 14 al 20 settembre:

1) SINATRA, GU PEQUENO (ISLAND/DEF JAM UNIVERSAL MUSIC)

2) KAMIKAZE, EMINEM (VIRGIN-UNIVERSAL MUSIC)

3) 68, ERNIA (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

4) PETER PAN, ULTIMO (HONIRO BELIEVE DISTRIBUTION SERVICES)

5) RAISE VIBRATION, LENNY KRAVITZ (BMG RIGHT MANAG.-WMI)

6) PLUME, IRAMA (WARNER BROS-WMI)

7) 20, CAPO PLAZA (PLAZA MUSIC/STO RECORDS/ATLANTIC-WMI)

8) 7, DAVID GUETTA (PARLOPHONE-WMI)

9) ROCKSTAR, SFERA EBBASTA (DEF JAM RECORDINGS/ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

10) NOTTI BRAVE, CARL BRAVE (ISLAND- UNIVERSAL MUSIC)

Questa è la classifica dei singoli digitali più venduti:

1) BORSELLO, GUE PEQUENO FEAT. SFERA EBBASTA & DREFGOLD (ISLAND JEF DAM-UNI)

2) CLARO, GUE PEQUENO FEAT.TONY EFFE & PRYNCE (ISLAND JEF DAM-UNI)

3) TRAP PHONE, GU PEQUENO FEAT. CAPO PLAZA (ISLAND/DEF JAM-UNI)

4) 2%, GUE PEQUENO FEAT. FRAH QUINTALE (ISLAND/DEF JAM-UNI)

5) MODALITA' AEREO, GUE PEQUENO FEAT. LUCHE' & MARRACASH (ISLAND/DEF JAM-UNI)

6) BASTARDI SENZA GLORIA, GUE PEQUENO FEAT. NOYZ NARCOS (ISLAND DEF JAM-UNI)

Infine, la classifica dei vinili: