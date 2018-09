Malika Ayane ritorna a Trento con il live del suo nuovo cd «Domino» che esce domani, venerdì 21 settembre, su etichetta Sugar.

L’appuntamento è quello di domenica 3 febbraio, alle 21, all’Auditorium S. Chiara di Trento ed è organizzato da Fiabamusic in collaborazione con il Centro Servizi Culturali S. Chiara.

Così come l’album “Domino” è nato come un proseguo di “NaiF”, anche il tour riparte da un esperimento già iniziato nel Naif Tour e nel Naif Club Tour: Malika Ayane presenterà infatti gli stessi brani in modi completamente diversi, mescolando elementi di arrangiamento e andando verso strade apparentemente diversissime eppure fatte della stessa anima.

Biglietti in prevendita nei circuiti Ticketone e PrimiallaPrima ad un costo di euro 40 più diritti di prevendita per i posti centrali, 35 più ddp. per quelli laterali e di 30 più ddp. per i centrali alti.

Domani l'articolo con tutti i dettagli relativi al disco e al tour sul nostro giornale